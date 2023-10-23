الذهب يتراجع عن ذروة 5 أشهر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.30 دولار.

ووصلت أسعار الذهب يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار وصعدت بنحو تسعة بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1100.84 دولار.

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