«تويوتا» تعلق الإنتاج جزئياً في 6 مصانع باليابان بسبب انفجار مصنع أحد الموردين

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات أنها علقت إنتاجها في اليابان، جزئياً، بسبب انفجار وقع في مصنع خاص بأحد الموردين.

وقالت «تويوتا»: إن هناك 10 خطوط إنتاج في ستة مصانع، قد توقفت، إثر الانفجار الذي وقع في اليوم السابق بأحد مصانع المورد «تشو سبرينج» في مقاطعة آيتشي.

وأوضحت الشركة العالمية أنها ستتحقق مما إذا كان من الممكن استئناف عمل خطوط الإنتاج المتضررة الأربعاء.

ويشار إلى أن «تويوتا» لديها 14 مصنع تجميع منتشرة في أنحاء اليابان، وتقوم بإنتاج السيارات للأسواق المحلية والخارجية، واضطرت الشركة مؤخراً إلى وقف الإنتاج المحلي لمدة يوم، بسبب وجود مشكلة في الخادم، ثم جرى استئناف الإنتاج في اليوم التالي.

يعتبر ذلك أكبر توقف لإنتاج «تويوتا» في اليابان، منذ أغسطس الماضي، عندما اضطرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية هناك، ليوم واحد، بسبب خلل في نظام التصنيع الخاص بها، ورفضت «تويوتا» الكشف عن عدد وحدات الإنتاج، التي ستتأثر بسبب الحادث الأخير، لكنها قالت إنها ستقرر في وقت لاحق يوم الثلاثاء ما سيحدث بعد ذلك.

في فبراير 2022 أيضاً اضطرت «تويوتا» إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية البالغ عددها 14 مصنعاً، بعد تعرض أحد مورديها لهجوم فدية. استغرق الأمر أياماً عدة حتى تعافي العمليات، وأثر الحادث على نحو 5% من إنتاج «تويوتا» لذلك الشهر، وقبل ذلك شهدت شركة صناعة السيارات عمليات إغلاق أثناء الوباء، بسبب انتشار العدوى، واضطراب سلاسل التوريد.

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