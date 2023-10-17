منطقة اليورو تسجل فائضاً تجارياً خلال أغسطس الماضي

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الاثنين تحقيق منطقة اليورو فائضا تجاريا خلال أغسطس الماضي مع تراجع قيمة واردات النفط.

وذكرت وكالة الإحصاء أن المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال أغسطس فائضا بقيمة 7ر6 مليارات يورو مقابل عجز قدره 4ر54 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة واردات منطقة اليورو بنسبة 6ر24% سنويا، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 9ر3%.

وعلى أساس شهري زادت صادرات منطقة اليورو بنسبة 6ر1% ،في حين تراجعت الواردات بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي.

ومع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع فائض الميزان التجاري، في ظل زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

ووصل إجمالي هذا الفائض إلى 9ر11 مليار يورو، وهو ما يزيد عن الفائض المسجل في يوليو الماضي وكان 5ر3 مليارات يورو.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت صادرات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر13% سنويا. ونتيجة لذلك سجل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 8ر9 مليارات يورو مقابل عجز بقيمة 4ر311 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



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