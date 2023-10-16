ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل الطلب العالمي وصراع الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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قلصت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة (بورصة شيكاغو) مكاسبها الاثنين بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وسط آمال بزيادة الطلب العالمي.

وقال محللون إن العقود الآجلة للذرة تراجعت مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأمريكي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.

ويراقب المتعاملون بشكل عام القتال الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.

واستقر عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاجو عند 5.79 دولارات وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولارات ونصف سنت مواصلا التعافي بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.

وأدت أقوى مبيعات التصدير الأسبوعية الأمريكية منذ ما يزيد على عام وثاني عملية بيع نادرة للقمح الشتوي الأحمر اللين إلى الصين إلى ارتفاع الأسعار قبل أيام.

وقال متعامل في سنغافورة "اشترت الصين بعض القمح الأمريكي، وهناك توقعات (بإبرام) المزيد من الصفقات... القمح الأمريكي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة في السوق".

وقالت شركة أجريتيل للاستشارات في مذكرة إن المنافسة على التصدير العالمي من مناشئ البحر الأسود لا تزال قوية. ورفعت شركة إيكار الروسية للاستشارات الزراعية توقعاتها طفيفا بشأن إجمالي إنتاج وصادرات الحبوب من روسيا هذا الموسم.

وانخفضت عقود الذرة في بورصة شيكاجو ثلاثة سنتات وربع سنت لتصل إلى 4.90 دولار للبوشل، في حين ارتفعت عقود فول الصويا خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت لتبلغ 12.86 دولار للبوشل. وقفزت عقود زيت الصويا لشهر ديسمبر 1.7 سنت إلى 56.08 سنت للرطل.

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