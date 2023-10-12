حظر تصدير الوقود الروسي يكشف عن مشاكل منهجية وضغوط في وقت الحرب

المصدر: د ب أ

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بالرغم من أن روسيا تعد مصدرا مهما للطاقة في العالم، فإنها شهدت في الآونة الأخيرة اختلالات أثرت على السوق المحلية، فكيف حدث ذلك؟

يقول الباحث سيرجي فاكولينكو في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إنه في الأشهر القلائل الماضية، شهدت روسيا ارتفاعا في أسعار الديزل والبنزين، وعجزا حادا في منتجات البنزين في بعض المناطق.

وفي محاولة للتعامل مع الوضع ، حظرت الحكومة تصدير جميع المنتجات البترولية. وعلى الرغم من تخفيف الحظر بعد بضعة أسابيع ، كشفت الأزمة والمواجهة المحمومة لها عن مشاكل متراكمة في قطاعي الاقتصاد والإدارة في روسيا.

وتساءل فاكولينكو الذي شغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة غازبروم الروسية: كيف يمكن لعملاق منتج للنفط مثل روسيا أن يعاني من نقص الوقود؟ ويقول إن ذلك يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لحماية أسعار الوقود المحلية من تقلبات السوق، وكذلك نتيجة للتصارع الداخلي الحكومي. وهو أيضا دليل صارخ على كيف تكشف ضغوط الحرب في أوكرانيا عن نفسها في أماكن غير متوقعة.

ولسنوات عديدة، حاولت روسيا الحفاظ على سوق حرة ظاهريا للمنتجات البترولية وتنظيم الأسعار بطريقة تضمن استقلالها عن الاقتصاد العالمي. والهدف هو منع أسعار البنزين من الارتفاع وإبقاء المستهلكين الروس سعداء. ومع ذلك، فقد تسببت الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع في بقاء استهلاك الطاقة مرتفعا وأصبح الحفاظ عليها صعبا ومكلفا بشكل متزايد، ومن المحتمل أن تجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الوقود، عندما تضطر الحكومة إلى التخلي عن ضوابط الأسعار.

وقد اختبرت قوى السوق هذا النظام عدة مرات، الأمر الذي أجبر السلطات على البحث عن حلول سريعة. ففي عام 2022 ، نجا النظام من تقلبات العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية لأن العقوبات الغربية تعني أن شركات النفط الروسية تواجه صعوبات في التصدير. كما ساعد في ذلك قرار الحكومة بحساب ضريبة استخراج المعادن بما يتماشى مع عروض أسعار النفط الرسمية التي لا علاقة لها بالواقع.

ومع ذلك، بحلول صيف عام 2023، وجدت شركات النفط مشترين جدد وتوصلت إلى طرق جديدة لنقل النفط والمنتجات النفطية وتحصيل المدفوعات، مما سمح لها بتخفيف العقوبات الغربية واستئناف الصادرات، وعدلت الحكومة عروض الأسعار التي استخدمتها لحساب ضريبة استخراج المعادن. وفي الوقت نفسه، قفزت الأسعار العالمية، إذ ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام، وضعف الروبل. كل هذا يعني أن هناك فرقا أكبر من أي وقت مضى بين السعر المحلي الموصى به وسعر السوق العالمي.

كما تغيرت ديناميكيات استهلاك المنتجات البترولية في روسيا. وكان هناك ازدهار في الطلب في جنوب غرب روسيا بسبب المتطلبات العسكرية وسط الحرب في أوكرانيا، وعلى طول طرق النقل بين الشمال والجنوب المؤدية إلى وجهات العطلات في القوقاز وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا (الوجهات التي أصبحت أكثر شعبية بسبب عزلة روسيا الدولية). بالإضافة إلى ذلك، نضج محصول الحبوب في روسيا في وقت أبكر من المعتاد، واستغرقت الإصلاحات في العديد من مصافي النفط وقتا أطول مما كان متوقعا، وذلك على الأرجح نتيجة للعقوبات الغربية التي جعلت من الصعب الحصول على قطع الغيار والمواد التي تستهلك.

ويقول فاكولينكو إن النتيجة كانت عجزا إقليميا حادا في المنتجات النفطية وارتفاعا في الأسعار. وكانت السكك الحديدية التي كان من الممكن استخدامها لجلب الإمدادات من المناطق دون نقص محملة فوق طاقتها بسبب المتطلبات العسكرية على الأرجح. وأدت الأخبار المنتشرة عن العجز إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، قررت وزارة المالية، تحت ضغط لزيادة الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري المتضخم، خفض ما يسمى بـ "المدفوعات المخففة" المصممة لتعويض شركات النفط عن بيع الوقود في السوق المحلية. وقد أدى ذلك حتما إلى وضع لا تستطيع فيه الشركات تزويد السوق المحلية إلا بخسارة، سواء مقارنة بالصادرات أو بالقيمة المطلقة. وبدأت التخفيضات في "المدفوعات المخففة" في سبتمبر، ولكن تم الإعلان عنها في يوليو وكان تأثير السوق فوريا.

وسرعان ما أصبح نقص المنتجات البترولية مشكلة خطيرة للسلطات. وبالإضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية، لا سيما في قطاعي النقل والزراعة، فإنه يظهر أن المسؤولين فقدوا السيطرة على الوضع، بحسب فاكولينكو .ولم تلق الجهود المبذولة لإقناع شركات النفط بالعمل بخسارة آذانا صاغية. كما لم تكن وزارة المالية مستعدة لإعادة "المدفوعات المخففة" إلى مستواها السابق. وفي الواقع، ألقت وزارة المالية باللوم على وزارة الطاقة في الأزمة. وفي النهاية ، قررت الحكومة لعب ورقتها الرابحة وحظر جميع صادرات الديزل والبنزين.

وبعد 15 يوما، رفعت الحكومة جزئيا القيود المفروضة على صادرات الديزل للكميات التي تصل إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب للشركات التي تزود ما لا يقل عن نصف الديزل المنتج إلى السوق المحلية. ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين، وكذلك على الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ عبر السكك الحديدية، سارية. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى قصر مدة الحظر الكامل، فقد كانت خطوة قاسية ذات تداعيات طويلة الأجل. ولطالما ركز تطوير صناعة تكرير النفط في روسيا على الصادرات. وتنتج روسيا ما يصل إلى 15% من البنزين أكثر مما تحتاجه البلاد ، بينما يباع 56% من الديزل المنتج في روسيا في الخارج.

وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية فقط للوقود، وتعمل كمخازن في سلسلة التوريد، ولكن لا يوجد تخزين استراتيجي. وتفاقمت المشكلة الأخيرة في السنوات القلائل الماضية حيث تسعى شركات النفط إلى تحقيق وفورات في الكفاءة من خلال الانتقال إلى نموذج التشغيل في الوقت المناسب وإغلاق منشآت التخزين غير الضرورية.

وبحسب فاكولينكو ، كان استخدام الخيار المتمثل في فرض حظر على الصادرات علامة على اليأس. وكان المسؤولون الحكوميون يحاولون أن يظهروا للروس العاديين ، وكذلك رؤسائهم في الكرملين ، أنهم يتخذون إجراءات حاسمة. لكنها كانت أيضا محاولة للأخذ بزمام المبادرة في المفاوضات مع شركات النفط. وعندما كان هناك عجز، ناشد المسؤولون شركات النفط تقديم تنازلات، في حين أن الحظر قلب الطاولة على الشركات، مما أجبرها على تقديم التماس إلى الحكومة والتوصل إلى حلول ممكنة.

ويقول فاكولينكو إن الدولة لعبت دورا أكبر من أي وقت مضى في أسواق الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة ، وأصبح نظام تنظيم أسعار الوقود المحلية أكثر تعقيدا.

ويضيف أنه مع ضيق مجال المناورة وعدم وجود فرصة لحدوث تحول في السياسة، فإن النظام الروسي الحالي سوف يستمر في أن يصبح أكثر تعقيدا، وأكثر ضعفا، وأقل فعالية.

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