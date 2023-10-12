وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

المصدر: رويترز

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خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

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