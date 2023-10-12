وثيقة: الكويت تبقي على سعر خام التصدير في نوفمبر لآسيا دون تغيير

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن الكويت أبقت على سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في نوفمبر دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.05 دولار للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر نوفمبر إلى 2.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، أي أعلى بواقع 50 سنتا عن الشهر السابق.

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