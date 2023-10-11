السويد تحظر محركات الديزل والبنزين في وسط العاصمة ستوكهولم أواخر 2024

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن يتم حظر السيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل من جزء كبير من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اعتبارا من 31 ديسمبر 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" والإذاعة العامة السويدية "إس في تي" الثلاثاء أن إدارة المدينة وافقت على تنفيذ الحظر في 20 حيا داخل المدينة.

والهدف هو خلق بيئة ذات مستويات هواء أفضل وضوضاء أقل، حسبما قال عضو مجلس النقل لارس سترومجرين لـ "إس في تي".

وسيتم إدخال ما يسمى بالمنطقة البيئية من الفئة 3 في منطقة تحددها الطرق الرئيسية الأربعة المحيطة بوسط ستوكهولم ، كونجسجاتان وبيرجر جارلسجاتان وهامنجاتان وسفيافاجن.

وداخل هذه المنطقة، سيتم السماح فقط بسير السيارات الكهربائية ومركبات الغاز منخفضة الانبعاثات. وستكون هناك استثناءات معزولة، على سبيل المثال لخدمات الرعاية والأمن والشرطة وسيارات الإسعاف. كما أن الدراجات النارية والدراجات البخارية معفاة أيضا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تصنيف المنطقة هذا في السويد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز