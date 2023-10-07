الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من شركات التكنولوجيا بعد تقرير الوظائف

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بشدة الجمعة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الصادر اليوم والذي أظهر ارتفاعا كبيرا لمعدل التوظيف في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.

وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا أسبوعيا لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.

وانخفضت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر أيلول لكنه أظهر بطئا في نمو الأجور أيضا.

وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما

الجمعة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.32 نقطة، أي 1.18 بالمئة، ليغلق عند 4308.51 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 211.51 نقطة، أي 1.59 بالمئة ليغلق عند 13431.34 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 280.84 نقطة، أي 0.85 بالمئة ليغلق عند 33400.41 نقطة.

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