مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع مع نهاية تعاملات أمس

المصدر: د ب أ

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات أمس.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعاً بمقدار 9.98 نقاط، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 33119.57 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.56 نقاط، أو 0.1%، ليصل إلى 4258.19 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16.18 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13219.83 نقطة.

كانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد تراجعت الثلاثاء، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة، أي 1.3% وانخفض ستاندرد اند بورز 500 نحو 70 نقطة، أي 1.43% وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 230 نقطة، أي 1.7%.

وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 9.6 ملايين وظيفة في أغسطس، بزيادة 690 ألف وظيفة عن يوليو.

وقال آدم كريسافولي من Vital Knowledge: «تحاول الأسهم الارتداد، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا منضبطين وخجولين، مع القليل من الرغبة في مطاردة الاتجاه الصعودي».

وأضاف: «في هذه المرحلة، يبدو أن المشترين على استعداد لتفويت نسبة 2 ـ 4% القادمة من التقدم لضمان أن يكون المصعد على أساس أكثر استقراراً قبل المشاركة».

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