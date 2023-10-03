النفط يرتفع قليلاً عند التسوية بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ضغوط من ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا عند التسوية اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة وسط ضغوط من ارتفاع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 21 سنتا إلى 90.92 دولارا للبرميل، بعد هبوطها إلى أدنى مستوى خلال الجلسة إلى 89.50 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا إلى 89.23 دولارا للبرميل.

وكانت الأسعار قد انخفضت إلى 87.76 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر .

وتراجعت الأسعار قليلا في وقت سابق بعد صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية وبعد أن أظهرت بيانات متعلقة بفرص العمل استمرار المعاناة من قلة الأيدي العاملة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول أو حتى رفعها مرة أخرى.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "نشهد زيادة مذهلة في عوائد السندات والدولار مما أثار المخاوف بشأن مستقبل الطلب".

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

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