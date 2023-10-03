فيزا تعتزم استثمار 100 مليون دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة خدمة بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية فيزا مساء الاثنين اعتزامها استثمار 100 مليون دولار في شركات تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها.

وسيتم ضخ هذه الاستثمارات من خلال شركة فيزا فينشرز بحسب البيان الصادر أمس الاثنين.

وقال جاك فورستل مدير التخطيط والمنتجات في فيزا إنه "في حين أن أغلب تركيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي منصب حاليا على إنجاز المهام وخلق المحتوى، فإنها لن تعيد تشكيل حياتنا وعملنا فقط وإنما ستؤدي إلى تغيير كبير في طبيعة التجارة بطرق نحتاج إلى فهمها".

وقالت فيزا إنها تدرس مبادرة لتعزيز ريادتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار في أنظمة الدفع الإلكتروني وخلق قيمة لشركائنا وعملائنا، ودعم التجارة العالمية.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ظهر كمجموعة فرعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة، لتطوير تقنيات تسمح بإنتاج النصوص والصور وغيرها من أشكال المحتوى من خلال مجموعات كبيرة من البيانات الموجودة.

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