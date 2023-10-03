استئناف تداول أسهم شركة "إيفرجراند" العقارية الصينية في بورصة هونغ كونغ

المصدر: رويترز

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استأنفت بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند بعد وقف تداوله في الأسبوع الماضي عقب وضع مؤسسها الملياردير هوي كا يان تحت سيطرة الشرطة للاشتباه في ارتكابه جرائم غير معلنة.

وأعلنت البورصة في بيان اليوم إنه بدأ تداول أسهم إيفرجراند جروب وشركاتها التابعة بما فيها إيفرجراند بروبيرتي سيرفيسز للخدمات العقارية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.

يذكر أن بورصة هونج كونج أوقفت تداول أسهم إيفرجراند جروب وشركاتها التابعة يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تصريحات مصادر مطلعة عن القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأصدرت البورصة يوم الخميس الماضي ثلاثة إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة إيفرجراند جروب وشهادات أسهم شركتي إيفرجراند بروبيرتي سيرفسيز جروب وإيفرجراند إلكتريك فيكل جروب، دون تقديم أي أسباب للقرار.

يأتي ذلك في حين تجري السلطات الصينية تحقيقات مع مؤسس الشركة ورئيسها، إلى جانب مسؤولين آخرين، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة الشركة أنه لم تعد هناك أي معلومات داخلية يجب إعلانها قبل السماح باستئناف تداول الأسهم بحسب بيان أمس.

وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة الصينية إنشاء شركة مشتركة مدعومة من الدولة للاستحواذ على شركة التأمين التابعة لمجموعة تشاينا إيفرجراند جروب العقارية الصينية المتعثرة.

وذكرت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني إن شركة هاي جانج لايف ستستحوذ على شركة إيفرجراند لايف أشورانس التي تمتلك مجموعة إيفرجراند جروب 50% من أسهمها. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويبلغ رأس المال المرخص لشركة هاي جانج لايف الموجود مقرها في مدينة شينشن 15 مليار يوان (مليارا دولار) ومملوكة لصندوق الصين للتأمين على الأوراق المالية وشركة تابينج لايف إنشورانس وثلاث شركات أخرى مملوكة للدولة بحسب الإخطارات.

وسجلت إيفرجراند جروب خسارة قدرها 5ر4 مليار دولار في النصف الأول من العام حيث تستمر أكثر شركات التطوير العقاري ديونا في العالم، في خطط لاستئناف تداول السهم وعمليتها الطويلة لإعادة هيكلة الديون البالغة قيمتها حوالي 330 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها سجلت خسارة قابلة للتوزيع على المساهمين قدرها 33 مليار يوان (5ر4 مليار دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.

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