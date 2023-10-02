سوق السندات الصينية تشهد طروحات بقيمة 6.63 تريليون يوان خلال أغسطس الماضي

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 6.63 تريليون يوان صيني (42ر923 مليار دولار).

ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 922.42 مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 1.31 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 919.47 مليار يوان، في حين وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى حوالي 1.45 تريليون يوان.

في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى33.17مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات شهادات إيداع الإنتربنك إلى حوالي 1.96 تريليون يوان.

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