توقف شبه تام لصادرات الديزل الروسي في الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى صفر تقريبا خلال الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وبحسب البيانات فإنه من المحتمل وصول كميات الديزل التي سيتم تصديرها من موانئ البحر الأسود إلى حوالي 223 ألف طن خلال الشهر المقبل ككل مقابل حوالي 7ر65 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي. وتضم الصادرات المنتظرة في الشهر المقبل 210 آلاف طن من بيلاروس (روسيا البيضاء) و8ر12 ألف طن سيتم شحنها من ميناء نوفوروسيسك الروسي لعملاء في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرق أوروبا. وهذه الكميات معفاة من الحظر الذي أعلن يوم 21 سبتمبر الحالي بهدف خفض أسعار الديزل في السوق المحلية.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا حيث زاد سعر العقود الآجلة إلى 1008 يورو للطن بزيادة قدرها 16 يورو خلال دقائق، لآن روسيا هي أكبر مصدر لوقود الديزل في العالم.

وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات روسيا اليومية من الديزل بنسبة 28% خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وقبل بدء تطبيق قرار الحكومة حظر تصدير الوقود لوقف ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركات النفط الروسية صدرت في المتوسط حوالي 7ر65 ألف طن ديزل يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي عبر الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مقابل حولي 8ر91 ألف طن يوميا خلال الشهر الماضي.

وتزامن تراجع صادرات الديزل قبل بدء حظر التصدير الذي يتزامن مع بدء أعمال الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الروسية والتي تصل ذروتها في منتصف تشرين أكتوبر المقبل. وانكمش إنتاج الوقود في روسيا إلى حوالي 230 ألف طن يوميا في أول 10 أيام من الشهر الحالي وهو أقل مستوى للإنتاج منذ مايو الماضي.

ويهدد ارتفاع أسعار الديزل موسم الحصاد في روسيا، وزيادة معدل التضخم، وهو ما دفع الحكومة للانتقال من التوصية بوقف التصدير إلى فرض حظر قانوني على التصدير.

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