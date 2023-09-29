المعدن الأصفر يحظى ببعض البريق لكن لا يزال في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول وتراجع فصلي نسبته 2.5 بالمئة.

وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9 بالمئة إلى 912.54 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1273.69 دولارا. وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية.

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