تراجع أسعار النفط 1% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس نحو واحد بالمئة عند التسوية بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن قفزت الأسعار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وساورت البعض مخاوف إزاء التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على حجم الطلب على النفط.

وفي اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.17 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 95.38 دولارا للبرميل عند التسوية. وتنتهي تعاقدات نوفمبر نشرين الثاني غدا الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 1.3 بالمئة إلى 93.10 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 91.71 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2022.

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما سيشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار الفائدة.

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