في بداية تعاملات اليوم .. ارتفاع أسعار القمح مع تزايد التوترات في البحر الأسود

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في الوقت الذي يقيم فيه التجار تأثيرات التوتر المتزايد في البحر الأسود، مقابل الإمدادات الوفيرة في الأسواق وبخاصة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو زادت بنسبة 3% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات الخميس الماضي، بعد سلسلة الهجمات العسكرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية لميناء أوكراني أدى إلى توقف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الروماني.

في المقابل شهد النصف الشمالي من العالم زيادة كبيرة في محصول القمح مما حد من ارتفاع الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير البنية التحتية الأوكراني أن سفينة ثانية تحمل أطنانا من الحبوب أبحرت من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، في تحد للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين في يوليو الماضي.

وذكر كوبراكوف أن السفن تستخدم مسارا بحريا مؤقتا، ولكنه محفوف بالمخاطر.

وكانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها سوف تتعامل مع أي سفن متجهة إلى أوكرانيا باعتبار أنها محملة بالأسلحة، وأطلقت النار على إحدى السفن الشهر الماضي لإرغامها على التوقف لتفتيشها.



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