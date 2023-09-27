وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وسط المخاوف من أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد الثلاثاء مع استقرار عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين لا يزال المستثمرون يصارعون احتمالات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة وتداعيات اقتصادية.

ومما زاد من قلق المستثمرين احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في بداية الأسبوع المقبل، وهو ما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنه سيضر بائتمان البلاد.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما في أعقاب توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول الأسبوع الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 63.77 نقطة، أو 1.47 بالمئة ليغلق عند 4273.67 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 206.02 نقطة بنسبة 1.55 بالمئة إلى 13065.30 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 388.75 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 33618.13 نقطة.

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