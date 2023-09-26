بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد.. تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياتها منذ 4 شهور

المصدر: د ب أ

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تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 4 شهور بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مركز أبحاث كونفرانس بورد خلال الشهر الحالي إلى 103 نقاط مقابل 7ر108 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 5ر105 نقطة.

في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية إلى 1ر147 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات والذي يعكس رؤية المستهلكين لحالة الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 7ر73 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو الماضي. وتشير قراءة هذا المؤشر أقل من 80 نقطة إلى احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود خلال العام المقبل.

وقالت دانا بترسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد في بيان إن "الردود المكتوبة للمستهلكين تشير إلى استمرار انشغالهم بارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار البقالة والوقود بشكل خاص.. كما أعرب المستهلكون عن قلقهم من الموقف السياسي (في إشارة إلى فشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية حتى الآن) وأسعار الفائدة المرتفعة".

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