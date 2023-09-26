تراجع الأسهم الأوروبية لليوم الرابع على التوالي بفعل ارتفاع عوائد السندات

المصدر: رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، مع تعرض أسهم التكنولوجيا والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة لضغوط من ارتفاع عوائد السندات، كما هبطت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بتأثير من مخاوف متعلقة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له فيما يزيد على 11 أسبوعا.

وهبطت أسهم التكنولوجيا، التي تتعرض تقييماتها لضغوط مع ارتفاع عوائد السندات، 2.0 بالمئة في حين تراجعت أسهم العقارات 1.9 بالمئة تأثرا بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.796 بالمئة بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما عند 2.813 بالمئة في التعاملات المبكرة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5660 بالمئة، عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2007.

وهبطت أسهم شركات المنتجات الأوروبية الفاخرة بما وصل إلى 20.05 بالمئة، وكانت سجلت أعلى مستوياتها في مايو .

وانخفض سهما إل.في.إم.إتش وريتشمونت 1.4 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب مع استمرار قلق المستثمرين إزاء التعافي المخيب للآمال بعد الوباء في الصين وتعثر المبيعات في الولايات المتحدة.



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