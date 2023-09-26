البنك المركزي الصيني يضخ 378 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

المصدر: د ب أ

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء 378 مليار يوان (حوالي 72ر52 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 95ر1%.، وذلك بعد ضخه أمس 319 مليار يوان (حوالي 47ر44 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن بيان للبنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني استقرارا أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 1727ر7 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.



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