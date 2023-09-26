شركة تابعة لمجموعة دويتشه بنك تدفع 25 مليون دولار لتسوية اتهامات بالتضليل في أمريكا

المصدر: د ب أ

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وافقت شركة الاستثمارات المالية دي.دبليو.إس التابعة لمجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة على دفع غرامات بقيمة 25 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لتسوية الاتهامات الموجهة إليها بنشر بيانات غير صحيحة عن الاستثمارات الخضراء وعدم بذل الجهد الكافي لمنع عمليات غسل الأموال.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية في بيان مساء أمس الاثنين إنها اتهمت الشركة الموجود مقرها في الولايات المتحدة "في تحركين قانونيين منفصلين الأول يتعلق بالفشل في تطوير برنامج لمكافحة غسل الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة والثاني يتعلق بتقديم بيانات خطأ بالنسبة لعملية الاستثمار وفقا لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية".

ولتسوية الاتهامات وافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 25 مليون دولار منها 6 ملايين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع غسل الأموال و19 مليون دولار بسبب نشر بيانات خطأ بشأن الاستثمارات الخضراء.

من ناحيتها قالت شركة دي.دبليو.إس "نحن سعداء بتسوية هذه الأمور التي ترتبط بعمليات وإجراءات وممارسات تسويقية تاريخية، عالجتها الشركة منذ ذلك الوقت".

وبحسب الاتهامات الأمريكية، سوقت الشركة منتجات مالية باعتبارها "صديقة للبيئة" بأكثر من حقيقتها.

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