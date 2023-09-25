بنك إنجلترا المركزي يعتزم تأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن بنك إنجلترا المركزي سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها القول إن البنك المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات وهو يوليو 2025 خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير 2025. ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا بعد تطبيقها في الاتحاد الأوروبي والمقرر له يناير 2025 كموعد نهائي.

من ناحيته رفض بنك إنجلترا المركزي التعليق على هذه الأنباء.

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