توقعات بوصول حجم سوق أدوية إنقاص الوزن في العالم إلى 100 مليار دولار عام 2035

المصدر: د ب أ

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من المتوقع أن يصل السوق العالمي لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.

يأتي ذلك وفقاً للمحلل الاقتصادي لشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" المصرفية، إيفان ديفيد سيجرمان، الذي قال أيضا، إن إيرادات تلك العقاقير قد تصل إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت .

وكان أداء الشركات التي تعمل فى كل مجال يتعلق بفقدان الوزن في وول ستريت في نمو وتطور بعد أن أظهرت دراسة أجرتها شركة "نوفو نورديسكز ويجوفي" أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأدت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أسهم شركة الأدوية "إيلي ليللي آند كو".

ويرى المحلل إيفان سيجرمان أن "ليللي" هي الأكثر استعدادا للسيطرة على السوق الأمريكية خلال العقد الذى يبدأ في عام 2030.

وتوقع محللو مورجان ستانلي في أوائل أغسطس أن يصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030 ، بزيادة عن 54 مليار دولار المقدرة سابقا.



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