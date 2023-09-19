ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب توقف حقل "ترول" النرويجي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في أعقاب إعلان أن حقل "ترول" النرويجي العملاق سيتوقف غدا الأربعاء، الأمر الذي يزيد مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز في المنطقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء بأن أسعار العقود الأجلة القياسية للغاز الطبيعي استقرت على ارتفاع بنسبة 7ر6 %، وهوأكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري. وقد تم إرجاء إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب "مشكلات في العملية"، وفقا لشركة "جاسكو" المشغلة للشبكة.

وقالت الشركة إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخططا في البداية حتى يوم السبت. وقد تم تعديل جدول تشغيل حقل ترول عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة معتدلة في جميع أنحاء المنطقة، مما يحد من استهلاك الغاز قبيل بضعة أسابيع على موسم الحاجة للتدفئة. كما أن المخزونات ممتلئة بنسبة تزيد عن 94%، وهي نسبة أعلى كثيرا من المتوسط الموسمي، مما يقدم حماية من أي تهديدات فورية للإمدادات.

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