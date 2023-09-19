أسعار النفط ترتفع بدعم المخاوف من شح المعروض

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وبحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 92.38 دولارا للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 94.70 دولارا للبرميل.وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز