المصدر: د ب أ

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صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سعر الفائدة عند 4% طالما دعت الحاجة لكبح جماح التضخم.

وأضاف فيليروي، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "لاكروا" الفرنسية أنه لا يفضل رفع أسعار الفائدة مجددا خلال هذه المرحلة.

وأكد فيليروي أن المثابرة هي الوسيلة لهزيمة التضخم.

وكان فيليروي قد صرح يوم الجمعة الماضي أنه يتعين تنسيق السياسات المالية والنقدية بشكل أفضل بين دول منطقة اليورو، مع فرض مزيد من الانضباط على انفاق الحكومات لتجنب زيادة معدلات التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليروي قوله إن المفاوضات بشأن وضع قواعد مالية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي هي فرصة لإعادة التنظيم، مع ضرورة وجود "حدود ملزمة" للجهود السنوية من أجل تعزيز الماليات العامة.

وأضاف فيليروي أن هناك بعض المؤشرات المشجعة بشأن تراجع التضخم، ولكنه مازال "مرتفعا للغاية". ورفض التعليق على قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي مواصلة سياسة التشديد المالي، ورفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "يوروفي" الذي ينعقد على هامش اجتماع المسؤولين الماليين الأوروبيين في مدينة سانتياجو دي كومبستيلا الاسبانية، قال فيليروي دي جالو إن "السياسة المالية هي خط الدفاع الأول والعلاج الرئيسي".

وأضاف أن "المعركة الجماعية ضد التضخم تتطلب مزيجا أنسب من السياسات".

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