وول ستريت تغلق على تراجع حاد بضغط من هبوط أسهم شركات كبرى

المصدر: رويترز

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أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع حاد وسط هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.

وتراجعت أسهم شركات أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه.إل.إيه كورب لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت رويترز أن تي.إس.إم.سي طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز‭ ‬500 بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22 بالمئة لينهي الجلسة عند 4450.28 نقطة كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 217.33 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 13708.72 نقطة، أما داو جونز الصناعي فتراجع 289.99 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 34617.12 نقطة.

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.

وهبطت أسهم الشركات قوية النمو الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز.

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