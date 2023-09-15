غوغل تتوصل إلى تسوية بقيمة 93 مليون دولار مع ولاية أمريكية

المصدر: د ب أ

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توصلت شركة التكنولوجيا "غوغل" ومقرها أمريكا إلى تسوية قيمتها 93 مليون دولار مع ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، مما يحل مزاعم بأن الشركة استخدمت بيانات مواقع المستخدمين، بدون منح الإذن بذلك، مما ينتهك قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.

تأتي التسوية في أعقاب تحقيق لوزارة العدل في كاليفورنيا، مستمر منذ سنوات، توصل إلى أن عملاق التكنولوجيا خدع المستخدمين بتخزين وجمع واستخدام بيانات موقعهم للإعلان وتصنيف المستهلكين بدون موافقة، حسب بيان صحفي صادر عن المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا.

وقال بونتا في البيان "كشفت تحقيقاتنا أن غوغل كانت تبلغ مستخدميها شيئا واحدا وهي أنها لن تتبع موقعهم بعد الآن، فور إلغاء الاشتراك- لكنها تفعل العكس وتواصل تتبع تحركات مستخدميها من أجل مكاسب تجارية خاصة بها. هذا أمر غير مقبول، نحن نحمل غوغل المسؤولية عن التسوية التي تم التوصل إليها اليوم".

ولم يرد متحدث باسم غوغل على طلب للتعليق.

تأتي التسوية بعد أن توصلت "غوغل" إلى تسويات مع 40 دولة أخرى العام الماضي، بقيمة 391.5 مليون دولار، بشأن ممارسات تتبع الموقع.

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