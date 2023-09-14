موديز تعدل نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية

المصدر: د ب أ

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عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفيس نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري الصيني من مستقرة إلى سلبية في ظل احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واستمرار مخاوف المشترين من عدم تسليم المشروعات العقارية في المواعيد المقررة مما يقلص مبيعات القطاع.

يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للقطاع خلال الشهور المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موديز تتوقع تراجع مبيعات العقارات في الصين خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرا مقبلة بنسبة 5% نتيجة تراجع حجم المبيعات.

وقال سيدريك لاي نائب رئيس موديز وكبير المحللين إن ضغوط الائتمان التي تواجه شركة كانتري جاردن هولدنجز إحدى أكبر شركات العقارات في الصين، أدت إلى تضخيم نفور المشترين من المخاطرة.

وقال محللو موديز إنه في حين عززت الحكومة الصينية دعمها للقطاع العقاري مؤخرا، فإنهم يتوقعون أن يكون تأثير هذا الدعم على المبيعات قصير الأجل مع تباين التأثير من مدينة إلى أخرى في الصين.

يذكر أن مبيعات العقارات في الصين تراجعت خلال يونيو ويوليو الماضيين بنسبة 20% سنويا بما يعكس تجدد ضعف القطاع العقاري السكني.

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