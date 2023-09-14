شركة بريطانية تشطب أكثر من 800 وظيفة

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «ديلويت» اعتزامها شطب أكثر من 800 وظيفة في فرعها بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أن قرارها جاء ردَّ فعل على تباطؤ الطلب، وتخفيف وتيرة اختيار الموظفين الرحيل عن وظائفهم، وذلك وفقاً لمصدر مطلع.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» للأنباء أن هذا العدد يمثل 3% من قوة العمل بفرع الشركة في المملكة المتحدة التي تبلغ 27 ألف موظف.

وتأتي إمكانية شطب الوظائف عقب تباطؤ معدل النمو في النصف الثاني من العام بسبب تراجع الطلب، وأيضاً في أعقاب إعلان منافستها «إيرنست أند يانج»، الشهر الماضي، عزمها الاستغناء عن نحو 5% من موظفي قسم استشارات الخدمات المالية التابع لها في المملكة المتحدة.

وأعلنت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أيضاً أنها ستخفض معدل الزيادة في الرواتب والمكافآت لبعض موظفيها في المملكة المتحدة، البالغ عددهم 25 ألف موظف.

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