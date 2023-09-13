بركينستوك الألمانية تطلب طرح أسهمها في السوق الأمريكية

المصدر: د ب أ

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قدمت شركة الأحذية الألمانية بركينستوك طلباً لإدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية الأمريكية من خلال عملية طرح عام أولي.

وقدمت الشركة الموجود مقر رئاستها في مدينة لينتس أم راين في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية أمس.

وتضم النشرة بيانات أساسية مثل شروط بيع الأسهم، في حين ظل سعر السهم غير محدد.

وفي يوليو الماضي ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بركينستوك يمكن أن تحقق قيمة سوقية تزيد على 8 مليارات دولار.

وخلال الأشهر الستة الماضية في زاد إجمالي حجم أعمال الشركة الألمانية بنسبة 7ر18% إلى 2ر644 مليون يورو (4ر692 مليون دولار) في حين كانت الأرباح 2ر40 مليون يورو مقابل 5ر73 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق.

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