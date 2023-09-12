انخفاض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1912.39 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1935.10 دولارا للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب".

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة غدا الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة في أغسطس مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.07 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 910.82 دولارات، وتقدم البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1236.17 دولارا.

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