تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع الجديد بعد ارتفاعها في ختام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 10 شهور على خلفية قراري المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية العام.

جاء تراجع الأسعار بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين ،أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم ،مما يهدد آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 22ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 29ر87 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة بسيطة إلى 61ر90 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة أوانادا إن تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط يضمن بشكل أساسي استمرار نفص الإمدادات في السوق حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن أي تراجع في الطلب سيخلق فقط فرصا للمشترين. وإذا لم يتجه الاقتصاد العالمي نحو التدهور بشدة ستظل أسعار النفط ترتفع.

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