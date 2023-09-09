5 مرشحين يتنافسون على رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي

المصدر: رويترز

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أعلن وزير مالية بلجيكا فينسنت فان بيتجيم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبى القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب رئيس بنك الاستثمارخلفا للرئيس الحالى فيرنر هوير .

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، يعد أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم وبلغت استثماراته أكثر من تريليون يورو (07ر1 تريليون دولار) منذ تأسيسه في 1958.

ويركز البنك حاليا على جهود مكافحة التغير المناخي. كما يدعم البنك حاليا أوكرانيا.

وتضم قائمة المرشحين لرئاسة البنك مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية

الأوروبية والتي تحظى بتقدير دولي كمسؤولة عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وتركت فيستاجر وزيرة الاقتصاد الدنماركية سابقا منصبها في المفوضية الأوروبية للمنافسة على رئاسة البنك.

كما تضم القائمة وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو، وتحظى بتقدير بفضل نجاحها في قيادة الاقتصاد الإسباني أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين المتنافسين تريزا تشرفينسكا من بولندا وتوماس أوستروس من السويد وهما يشغلان حاليا منصب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب دانيال فرانكو وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى سابقا.

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