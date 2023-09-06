وزير المالية الفرنسي: من الممكن أن يبدأ تطبيق خفض الضرائب خلال عام 2025

المصدر: د ب أ

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه من الممكن أن يبدأ تطبيق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض ضرائب بواقع ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) بالنسبة للأسر خلال عام 2025.

وأضاف لو مير في حوار مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية " سوف نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، وإذا كان الأمر ممكنا سوف يكون ذلك من خلال مسودة موازنة 2025 ".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون قال في مايو الماضي إنه سوف يخفض ضرائب بواقع ملياري يورو للأسر متوسطة الدخل عندما يصبح الأمر ممكنا، قبل نهاية فترة رئاسته عام 2027.

ويشار إلى أن ماكرون منذ توليه السلطة في عام 2017 يعتمد على إجراء تغيرات في سوق العمل، وخفض ضرائب الشركات لتعزيز التوظيف والنمو، و زيادة التمويل العام بدلا من فرض ضرائب على الأسر.

وأكد لو مير أن الحكومة تسعى لتوفير 10 مليارات يورو في إطار جهودها لتحسين التمويل العام بعد أيام من الإنفاق المتزايد، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

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