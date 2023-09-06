النفط يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط دولارا واحدا للبرميل الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، مما أثار قلق المستثمرين حيال نقص محتمل في المعروض خلال ارتفاع الطلب على النفط في الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار للبرميل أو 1.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.04 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى التي تستقر فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ 16 نوفمبر 2022.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.69 دولارا للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى لها في 10 أشهر.

وتوقع المستثمرون أن تعلن السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى أكتوبر ، لكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر لم يكن متوقعا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز