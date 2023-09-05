فينترشال ديا الألمانية تشطب مئات الوظائف توفيرا للنفقات

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة "فينترشال ديا" الألمانية للنفط والغاز زيادة التركيز على النفقات وشطب مئات الوظائف في هذا الإطار الذي يشمل أيضا تقليص مجلس الإدارة.

يذكر أن عملاق الكيماويات الألماني "باسف" يمتلك حصة الأغلبية في شركة "فينترشال ديا".

وتعتزم "فينترشال ديا" شطب حوالي 500 وظيفة حول العالم منها 300 وظيفة في ألمانيا.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الشركة يعمل لديها أكثر من 2000 وظيفة من نحو 60 دولة.

وتتوقع الشركة أن توفر لـ "خطط إعادة الهيكلة" مخصصا بقيمة 225 مليون يورو في الربع الثالث.

وبالإضافة إلى ذلك سيقتصر مجلس الإدارة التنفيذي على كل من رئيس المجلس ماريو ميرين والمدير المالي بول سميث ورئيس الأعمال التشغيلية داون سامرز، وسيغادر رئيس قسم التكنولوجيا هوجو ديجراف المجلس بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



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