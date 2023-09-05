محلل ببنك جولدمان ساكس يخفض تصنيف سهم كريدي أجريكول الفرنسي

المصدر: د ب أ

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خفض كريستوفر هالام المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تصنيف سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي من "محايد" إلى "يوصي ببيعه".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المحلل لاقتصادي القول إن السعر المستهدف لسهم كريدي أجريكول حاليا يبلغ 50ر11 يورو وهو ما يقل بنسبة 8ر0% عن السعر المستهدف السابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن المستثمرين الذين نفذوا توصيات هالام في العام الماضي لم يحققوا أي عوائد على استثماراتهم في سوق الأسهم، مقابل وصول العائد على الأسهم إلى 37% خلال الفترة نفسها.

وفي الشهر الماضي أعلن المساهمون الإقليميون في بنك كريدي أجريكول اعتزامهم شراء كمية جديدة من أسهم البنك بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، في الوقت الذي حقق فيه البنك زيادة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المساهمون الإقليميون في البنك إنهم يعتزمون زيادة حصتهم في كريدي أجريكول إلى حوالي 65%، مع السعي لاتمام الخطوة بنهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب شركة ساس رو لا بويت أحد المساهمين في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه العملية تشبه عملية شراء أسهم في البنك بقيمة مليار يورو في نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن بنك كريدي أجريكول زيادة صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% إلى 04ر2 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بقيمة 43ر1 مليار يورو.

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