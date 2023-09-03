«برنت» فوق 88 دولاراً في أعلى تسوية منذ عام

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أول من أمس، لتحقق مكاسب أسبوعية، مع تقييم الأسواق قرار تمديد تخفيضات صادرات النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2% أو 1.72 دولار عند 88.55 دولاراً عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022 وحقق العقد مكاسب أسبوعية 5.5%.

وصعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 2.3% أو 1.92 دولار إلى 85.55 دولاراً وهي أعلى تسوية منذ نهاية يونيو 2022، ليحقق مكاسب أسبوعية 7.15%.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو اتفقت مع «أوبك+» على المزيد من خفض الصادرات، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق لاحقاً.

وضمن جهود بكين لدعم التعافي الاقتصادي، أعلن بنك الشعب الصيني أنه يعتزم خفض حجم النقد الأجنبي الواجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطي للمرة الأولى هذا العام، لإبطاء وتيرة تراجع اليوان. وأظهرت بيانات «بيكر هيوز» انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 32 منصة إلى 1788 منصة في أغسطس، من 1820 منصة خلال يوليو.

وأوضحت البيانات استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكي من دون تغيير عند 512 منصة.

النفط إلى أعلى مستوى في 7‬‏ أشهر

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