النفط إلى أعلى مستوى في 7‬‏ أشهر

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر ‏منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.‏

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 % هذا الأسبوع مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ ‏أواخر يوليو كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.2 % في ‏أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.‏

وفي آخر جلسات الأسبوع، صعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9 % إلى 88.49 دولاراً للبرميل عند ‏التسوية. وكان قد ارتفع في الجلسة إلى 88.75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى ‏مستوى منذ 27 يناير.‏

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7 % إلى 85.02 ‏دولاراً للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولاراً، وهو أعلى مستوى له ‏منذ 16 نوفمبر الماضي.‏

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار ‏مليون برميل يومياً إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي ‏أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم ‏أوبك+ لدعم الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده، ثاني ‏أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض ‏صادرات النفط الشهر المقبل.‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز