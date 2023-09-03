النفط إلى أعلى مستوى في 7 أشهر
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.
وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 % هذا الأسبوع مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.2 % في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.
وفي آخر جلسات الأسبوع، صعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9 % إلى 88.49 دولاراً للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع في الجلسة إلى 88.75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7 % إلى 85.02 دولاراً للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر المقبل.