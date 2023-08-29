ألمانيا ترفع إعانات «دخل المواطن» إلى 563 يورو

المصدر: د ب أ

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تعتزم ألمانيا زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم "دخل المواطن" بشكل ملحوظ بحلول العام المقبل.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هايل اليوم الثلاثاء في برلين أنه من المقرر زيادة الإعانات الأساسية للعزاب مطلع عام 2024 من 502 يورو إلى 563 يورو شهريا.

يُذكر أنه في يناير الماضي تم تنفيذ الجزء الأول من إصلاح الدخل الأساسي بزيادة بقيمة 53 يورو إلى 502 يورو الآن للأشخاص غير المتزوجين الذين ليس لديهم أطفال. وتم تسمية الدعم بـ"دخل المواطن" بدلا من المصطلح السلبي السابق، والذي كان شائعا عند التحدث عن الدخل الأساسي لمستحقي الإعانات الاجتماعية.

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