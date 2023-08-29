اليوان الصيني يواصل ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

المصدر: د ب أ

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واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي حيث حدد بنك الشعب (المركزي) الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 1851ر7 يوان لكل دولار اليوم الثلاثاء مقابل 1856ر7 يوان لكل دولار أمس

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى واصل بنك الشعب ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصري لليوم الثاني على التوالي، حيث ضخ اليوم الثلاثاء 385 مليار يوان (58ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس 332 مليار يوان (2ر46 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في لنظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"،عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



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