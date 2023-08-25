«المركزي الأمريكي» يُلمح إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأوضح باول، اليوم، أن المجلس قد يتعين عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وقال إن صنَّاع السياسة في المركزي الأمريكي «سيتحركون بحذر، بينما نقرر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي».

لكنه بيَّن أيضاً أن البنك لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حالياً للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.

وقال، في تصريحات: «تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين في المئة وسنفعل ذلك».

وأضاف: «لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي، وبرغم انخفاض التضخم من ذروته، وهو تطور مرحب به، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية».

وتابع: «مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي، حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا».

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