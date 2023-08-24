رئيس الأرجنتين: أمامنا مسار جديد بعد دعوتنا للانضمام إلى بريكس

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم الخميس أن "مسارا جديدا" ينفتح أمام الأرجنتين مع الدعوة الموجهة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأضاف فرنانديز أن الانضمام للمجموعة سيمثل "فرصة عظيمة" لتعزيز قوة الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية مع ضعف العملة وشح الاحتياطيات الأجنبية وزيادة التضخم.

وقال في كلمة إن الأرجنتين أرادت الحصول على عضوية بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمجموعة في فترة صعبة عالميا.

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