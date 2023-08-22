المركزي الصيني يضخ 111 مليار يوان في النظام المصرفي

المصدر: د ب أ

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 111 مليار يوان (حوالي 42ر15 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 9ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وقرر بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي) أمس الاثنين خفض سعر الفائدة الرئيسية على القروض السنوية بمقدار 10 نقاط أساس من 55ر3% إلى 45ر3% بعد قراره السابق بخفض الفائدة بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي، على سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات عند مستوى 20ر4% دون تغيير، في ظل تزايد القلق من التراجع السريع لقيمة العملة الصينية أمام الدولار.

وتكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية.

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