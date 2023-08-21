توقع تذبذب أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب الإضراب المحتمل في أستراليا

المصدر: د ب أ

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يستعد مستوردو الغاز الطبيعي المسال في آسيا للمزيد من التذبذب في أسعار الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي هددت فيه نقابات عمالية أسترالية بإضراب عن العمل في منشآت لإسالة الغاز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع الشركات المشغلة.

وقال تجمع أوف شور أليانس الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا مطلع الأسبوع إن العمال في محطة نورث ويست شيلف لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة وود سايد إنيرجي جروب الأسترالية للنفط والغاز بحلول الأربعاء المقبل.

وأضاف التجمع إن الإضراب يمكن أن يبدأ في 2 سبتمبر المقبل.

وأضافت بلومبرج أن التهديد بالإضراب أثر على أسواق الغاز الطبيعي في العالم خلال الشهر الحالي حيث ارتفعت الأسعار في كل من أوروبا وآسيا رغم أن الإمدادات بعيدة للغاية عن احتمالات التراجع. ويتوقع المتعاملون في سوق الغاز الطبيعي المسال بسنغافورة بعض التذبذب في الأسعار خلال الأسبوع الحالي مع ستمرار المفاوضات وتطور الموقف.

وقال توم مارزيتش مانسر رئيس إدارة تحليل أسواق الغاز في شركة آي.سي.آي.إس بلندن إن "احتمال حدوث إضراب أصبح على بعد خطوة من التحقق ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار اليوم... كل العيون ستتجه نحو الموعد النهائي يوم الأربعاء انتظارا للقرار".

وقال بعض التجار أنه حتى اليوم لم يتم تأجيل ولا إلغاء أي شحنات غاز مسال من أستراليا، كما أن المشترين الآسيويين لم يندفعوا للبحث عن بدائل للغاز الأسترالي. وأوقف بعض المشترين الآسيويين شراء الشحنات الفورية من الغاز المسال بسبب الارتفاع الحالي في الأسعار، وقرروا انتظار تراجعها مجددا.

وأشارت بلومبرج إلى أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.

وقال محللون في سيتي جروب إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن تكون عمليات التخزين والتحوط لفصل الشتاء سببا في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر نسبيا من احتمال الإضراب في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

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