مسؤولون بريطانيون يبحثون مع شركات تكنولوجية عملاقة الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية ان مسؤولين بحكومة المملكة المتحدة أجروا مناقشات مع شركات التكنولوجيا العملاقة"إن فيديا كورب" و"ادفانسد مايكرو ديفايسيز" و"انتل كورب" بشأن شراء معدات لأبحاث الذكاء الاصطناعي الوطنية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة خصصت 100 مليون جنيه استرليني(127 مليون دولار) لرقائق الذكاء الاصطناعي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابعت الصحيفة أن الجهود ربما تكون في "مراحل متقدمة" لطلب لشراء خمسة آلاف وحدة معالجة رسومات بيانية من شركة "إن فيديا".

وتعهد رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك بأن يجعل المملكة المتحدة "قوة عظمى"علمية وتكنولوجية عالمية، بحلول عام 2030 .

ويستهدف رئيس الوزراء عقد قمة، في وقت لاحق هذا العام، تهدف لجمع زعماء العالم وكبار المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، في حدث يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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