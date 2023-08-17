الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

المصدر: رويترز

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لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس .

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار.



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